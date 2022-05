La famosa saga cinematografica legata al mito di James Bond è in arrivo sul catalogo digitale di Prime Video.

Formalizzata da poco l’acquisizione di MGM da parte del colosso Amazon, il servizio digitale Prime Video è pronto a regalarsi un primo importante risultato in termini di contenuti. Dal 13 maggio, infatti, il celebre catalogo digitale ospiterà niente di meno che tutta la saga cinematografica dedicata al mito di James Bond.

Da Licenza di Uccidere all’ultimissimo successo “No Time to Die“, tutti i 26 capitoli della saga 007 sarà a disposizione degli abbonati Prime Video per un periodo limitato. Ma non è tutto, perchè in produzione il colosso Amazon Studios ha anche messo in produzione 007’s Road to a Million, un reality show ispirato proprio a James Bond.

I FILM DELLA COLLEZIONE JAMES BOND