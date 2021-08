Il colosso dello streaming Netflix ha svelato nei giorni scorsi tutte le novità in arrivo in catalogo dal prossimo mese di settembre 2021.

Le nuove stagioni di Lucifer e La Casa di Carta sono senza dubbio tra le serie più attese del prossimo mese, ma Netflix è chiaramente pronto ad offrire ai propri abbonati tante altre gustose novità. I film originali “Intrusion” e “Kate“, per esempio, promettono una buona dose di tensione, così come l’arrivo in catalogo di Sonic – Il Film e Pokémon – Detective Pikachu è certamente un buon motivo per passare del tempo con i propri figli.

Di seguito vi proponiamo la lunga lista di novità in arrivo su Netflix, ma nel frattempo date una lettura a quelle in arrivo su Disney+.

FILM ORIGINALI

2 settembre: AFTERLIFE OF THE PARTY

8 settembre: VINTERVIKEN

10 settembre: KATE

10 settembre: IL DRAGO ARGENTATO

10 settembre: PREY

15 settembre: NIGHTBOOKS – RACCONTI DI PAURA

17 settembre: ANKAHI KAHANIYA – STORIE NON DETTE

17 settembre: BAC NORD

22 settembre: CONFESSIONI DI UNA RAGAZZA INVISIBILE

22 settembre: INTRUSION

24 settembre: IL NIDO DELLO STORNO

29 settembre: NO ONE GETS OUT ALIVE

29 settembre: ERAVAMO CANZONI

FILM

1 settembre: PICCOLE DONNE (1994)

1 settembre: LA MOGLIE DEL FATTORE

1 settembre :MANGIA PREGA AMA

1 settembre: L’ORDINE NATURALE DEI SOGNI

1 settembre: U.S. MARSHALS – CACCIA SENZA TREGUA

1 settembre: PASSPORT TO PIMLICO

1 settembre: MINACCIA ATOMICA

1 settembre: SITTING IN LIMBO

1 settembre: LE COMPLEXE DU KANGOUROU

1 settembre: ASTERIX ALLE OLIMPIADI

1 settembre: JUMP

3 settembre: WORLD INVASION

3 settembre: BUNDY E IL KILLER DEL GREEN RIVER

3 settembre: PENTAGRAM

8 settembre: BLACK MIC MAC 2

10 settembre: SONIC – IL FILM

12 settembre: POKEMON DETECTIVE PIKACHU

14 settembre: LA RIVALSA DI UNA MADRE – BREAKING IN

15 settembre: AMICHE DI SANGUE

15 settembre: MIGLIORI NEMICI

15 settembre: A TOUCH OF LOVE

15 settembre: CAIRO ROAD

15 settembre: 4 IN LEGGE

15 settembre: ACCADDE A BERLINO

19 settembre: GODZILLA II – KING OF THE MONSTERS

26 settembre: SHAUN, VITA DA PECORA: FARMAGEDDON – IL FILM

SERIE TV ORIGINALI

3 settembre: LA CASA DI CARTA, Stagione 5 Parte 1

3 settembre: DIVE CLUB – UN TUFFO NEL MISTERO, Stagione 1

7 settembre: ON THE VERGE – AL LIMITE, Stagione 1

8 settembre: INTO THE NIGHT, Stagione 2

10 settembre: LUCIFER, Stagione 6

17 settembre: SEX EDUCATION, Stagione 3

17 settembre: SQUID GAME, Stagione 1

22 settembre: DEAR WHITE PEOPLE, Stagione 4

22 settembre: JAGUAR, Stagione 1

23 settembre: POSE, Stagione 3

24 settembre: MIDNIGHT MASS, Miniserie

24 settembre: BLOOD & WATER, Stagione 2

24 settembre: RAPINATORI – LA SERIE, Stagione 1

30 settembre: LOVE 101, Stagione 2

30 settembre: LUNA PARK, Stagione 1

SERIE TV

1 settembre: CHICAGO MED, Stagione 1

1 settembre: CHICAGO FIRE, Stagione 1

1 settembre: TRAPPED, Stagioni 1 – 2

20 settembre: SUPERSTORE, Stagione 1

ANIME E ANIMAZIONE

1 settembre: KUROKO’S BASKETBALL, Stagione 3

1 settembre: BLOOD BLOCKADE BATTLEFRONT, Stagione 2

2 settembre: Q-FORCE, Stagione 1

2 settembre: PJ MASKS – SUPERPIGIAMINI, Stagione 3

3 settembre: SHARKDOG – LO SQUALO-CANE, Stagione 1

7 settembre: KID COSMIC, Stagione 2

7 settembre: GLI OCTONAUTI: IN MISSIONE SULLA TERRA, Stagione 1

16 settembre: HE-MAN AND THE MASTERS OF THE UNIVERSE, Stagione 1

17 settembre: CHICAGO PARTY AUNT, Stagione 1

21 settembre: GO! GO! CORY CARSON: CHRISSY PASSA AL VOLANTE

24 settembre: MY LITTLE PONY – UNA NUOVA GENERAZIONE

28 settembre: ADA LA SCIENZIATA, Stagione 1