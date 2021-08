Ecco tutte le novità di settembre su Disney+ e Star

Mettetevi comodi perché il mese di settembre sarà molto variegato e ricco su Disney+. Sono stati annunciati, infatti, i titoli che saranno disponibili sulla piattaforma, compreso il canale Star.

Tra le novità segnaliamo subito l’intera saga di Predator e serie tv come American Horror Story, Sons of Anarchy e The Orville.

Di seguito le nuove uscite su Disney+:

1 settembre

Un solo nome: Feyenoord (docuserie – Star)

American Horror Story (serie, prime nove stagioni complete – Star)

Single Parents (serie, prime due stagioni complete – Star)

Vita da Dug (serie di corti – Disney+)

Fancy Nancy (serie animata, seconda stagione, ultimi dieci episodi – Disney+)

3 settembre

The A-Team (film – Star)

Happier than Ever: Lettera d’amore a Los Angeles (speciale – Disney+)

8 settembre

American Horror Stories (serie, un episodio a settimana – Star)

The Resident (serie, quarta stagione completa – Star)

Cuori senza età (serie, sette stagioni complete – Star)

Dottoressa Doogie (serie, un episodio a settimana – Disney+)

Apocalypse: La guerra dei mondi (docuserie, un episodio a settimana – Disney+)

10 settembre

Il coraggio della verità (film – Star)

Predator (film – Star)

Predator 2 (film – Star)

Predators (film – Star)

The Predator (film – Star)

Vent’anni (corto – Disney+)

Miraculous: Shanghai – La leggenda di Ladydragon (film – Disney+)

15 settembre

Bless The Harts (serie animata, prima stagione completa – Star)

The Orville (serie, prime due stagioni complete – Star)

Stumptown (serie, prima stagione completa – Star)

17 settembre

Nona (corto, Disney+)

Disney Princess Remixed: noi Principesse Sempre (speciale, Disney+)

22 settembre

Y: L’ultimo Uomo (serie, un episodio a settimana, i primi 3 episodi insieme – Star)

Black-Ish (serie, sesta stagione completa – Star)

Star Wars: Visions (serie animata, prima stagione completa – Disney+)

The ’90s: the Last Great Decade (docuserie, prima stagione completa – Disney+)

24 settembre

Il ragazzo che diventerà re (film – Star)

Stuber, autista d’assalto (film – Star)

29 settembre

The Greath North (serie animata, un episodio a settimana – Star)

Sons of Anarchy (serie, sette stagioni complete – Star)

Grand Hotel (serie, prima stagione completa – Star)