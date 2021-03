Noah Centineo continua gli allenamenti in vista del primo ciak di Black Adam

Le riprese del cinecomic Black Adam partiranno tra breve, ed è per questo che Noah Centineo in questo periodo sta intensificando le proprie sessioni di allenamento.

Impegnato nel film col ruolo di Atom Smasher (uno dei membri della Justice Society of America), l’attore Noah Centineo si è reso in queste ore protagonista di un video che mostra alcuni dei suoi allenamenti. A pubblicare il video sul social network Instagram è stato il suo preparatore fisico Kirk Myers. Trovate il video in fondo alla pagina.

Sul casting di Black Adam, attualmente ancora in corso, ricordiamo che la Warner Bros ha messo sotto contratto Pierce Brosnan per il ruolo del leggendario di Dottor Fate, altro membro della Justice Society of America.

BLACK ADAM

PRODUZIONE: Adam Sztykiel ha firmato la prima bozza della sceneggiatura. Jaume Collet-Serra si occuperà della regia. Nel ruolo di direttore della fotografia è stato scelto Lawrence Sher (Joker). Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia produrrano tramite la Seven Bucks Productions. CAST: Dwayne Johnson, Noah Centineo, Sarah Shahi, Quintessa Swindell, Marwan Kenzari, Aldis Hodge, Pierce Brosnan.

L’uscita è fissata al 22 dicembre 2021, ma è probabile un rinvio al 2022.