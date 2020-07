Noah Centineo affiancherà Dwayne Johnson in Black Adam

Il cast del cinecomic Black Adam ha salutato questa sera l'ingresso di Noah Centineo, giovane stella in ascesa apparsa di recente in Tutte le volte che ho scritto Ti amo.

A confermare l'ingaggio di Centineo è stato qualche ora fa il solito The Hollywood Reporter. Nel post, infatti, oltre ad essere confermato l'ingaggio si fa riferimento ad Atom Smasher come ruolo scelto per lui.

Gli amanti del genere fumettistico hanno già fatto la conoscenza di Atom Smasher, i cui poteri possono controllare la propria struttura molecolare e manipolare le sue dimensioni e la sua forza. In tv il personaggio è stato ammirato nella serie The Flash.

Black Adam

PRODUZIONE: Adam Sztykiel ha firmato la prima bozza della sceneggiatura. Jaume Collet-Serra si occuperà della regia. Nel ruolo di direttore della fotografia è stato scelto Lawrence Sher (Joker). Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia produrrano tramite la Seven Bucks Productions.

CAST: Dwayne Johnson, Noah Centineo.

TRAMA: Non definita.