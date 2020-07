Comic-Con@Home - Ecco un nuovo spot di New Mutants

Tra meno di una settimana sarà di scena l'edizione virtuale del San Diego Comic Con (Comic-Con@Home) e, tra i film presentati durante la convention, ci sarà spazio anche per New Mutants.

Dopo una serie innumerevole di rinvii, il cinecomic New Muntans è oramai prossimo all'esordio nelle sale (28 agosto), ma prima ancora avrà il suo momento durante il Comic-Con@Home.

L'annuncio della presenza del panel virtuale al Comic Con è arrivato quest'oggi attraverso uno spot inedito riproposto attraverso i canali social della 20th Century Studios. L'appuntamento è fissato in rete per le 23:00 del 23 luglio. Trovate il tweet in fondo alla pagina.

NEW MUTANTS

PRODUZIONE : Il film è stato diretto da Josh Boone. La sceneggiatura firmata da Scott Neustadter e Michael H. Weber. Tra i produttori Simon Kinberg e Lauren Shuler Donner.

: Il film è stato diretto da Josh Boone. La sceneggiatura firmata da Scott Neustadter e Michael H. Weber. Tra i produttori Simon Kinberg e Lauren Shuler Donner. CAST : Alice Braga, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt e Anya Taylor-Joy.

: Alice Braga, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt e Anya Taylor-Joy. TRAMA : New Mutants è un fumetto parte dell’X-Men Universe firmato da Chris Claremont e Bob McLeod, protagonisti un nuovo gruppo di mutanti, al suo interno solitamente vengono narrate le avventure di personaggi quali Wolfsbane, Mirage, Cannonball, Sunspot e Magik.

: New Mutants è un fumetto parte dell’X-Men Universe firmato da Chris Claremont e Bob McLeod, protagonisti un nuovo gruppo di mutanti, al suo interno solitamente vengono narrate le avventure di personaggi quali Wolfsbane, Mirage, Cannonball, Sunspot e Magik. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 28 agosto 2020.

IL TWEET