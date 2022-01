Niente BAFTA per Spider-Man: No Way Home, ecco i motivi dell’esclusione

Il cinecomic Spider-Man: No Way Home non potrà concorrere per gli ambiti BAFTA Awards, ora si pensa soltanto agli Oscar 2022.

Forte del grande successo di pubblico, ma anche di critica, Spider-Man: No Way Home ha spinto di recente Sony verso una importante campagna promozionale in vista degli Oscar 2022. Detto questo, sembra che una prima fondamentale tappa che porterà alla celebre notte dell’Academy è definitivamente saltata. Questa notte, a tal proposito, il The Hollywood Reporter ha confermato l’assenza “forzata” del film ai prossimi BAFTA Awards.

Secondo la celebre fonte, infatti, la Sony avrebbe “bucato” la data di presentazione del film alla giuria. La fonte prosegue spiegando che Spider-Man: No Way Home avrebbe dovuto essere presente in piattaforma entro il 30 dicembre, per poi messo a disposizione della giuria il 3 gennaio. La causa di questo ritardo sarebbe da ricollegare alla paura dello studios per le solite questioni legate alla pirateria, a tal proposito, va ricordato infatti che il film in quella data aveva ancora da esordire in vari mercati internazionali quali Filippine, Slovacchia, Norvegia, e Giappone.

Persa questa importante opportunità, Sony ora dovrà concentrarsi sul dare la maggior visibilità al proprio film in vista della lunga corsa verso gli Oscar 2022, senza dimenticare, ovviamente, tutti i premi delle associazioni hollywoodiane.