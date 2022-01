Spider-Man: No Way Home vince il Box Office Usa e supera gli incassi di Titanic e Jurassic World

Nel weekend da poco terminato Spider-Man: No Way Home ha raggiunto un’altra storica tappa nel computo delle statistiche del Box Office Usa.

Frenato dalla paura della nuova variante di Covid-19 nota come Deltacron, il mercato cinematografico nordamericano ha vissuto un weekend con incassi blandi, spinto solo dal fortunato score di successo di Spider-Man: No Way Home (qui la recensione), mai domo neppure dopo quattro settimane di programmazione. Buona si è rivelata, inoltre, la tenuta di Sing 2, altro film capace di attirare l’attenzione degli americani in questo triste periodo.

L’incasso del cinecomic Marvel/Sony nel weekend è stato 33.01 milioni di dollari, con un totale è salito a quota 668.75 milioni, cifra capace di superare niente di meno quelle totali di film come Jurassic World (652.4 milioni) e Titanic (659.4 milioni), ad un passo dai 678.82 milioni di Avengers: Infinity War, quinto incasso più alto di tutti i tempi nel Box Office Usa (inflazione esclusa). Con gli incssi del resto del mondo Spider-Man: No Way Home ha raggiunto quota 1.53 miliardi di dollari, davanti a film come The Avengers (1.52 miliardi di dollari), Fast and Furious 7 (1.52 miliardi di dollari), Frozen II (1.45 miliardi di dollari). ) e Avengers: Age of Ultron (1.4 miliardi).

Come già anticipato, Sing 2 si è classificato al secondo posto del botteghino con un nuovo incasso da 11.95 milioni di dollari, presumibilmente la tenuta del film d’animazione avrebbe potuto essere migliore se solo Universal Pictures non avesse scelto di anticipare l’uscita in digitale proprio per questo weekend. L’incasso complessivo, comunque, resta positivo visto che ha superato la quota dei 100 milioni (109.01 milioni). Al terzo posto si è classificata l’unica new entry del weekend “The 355” con un incasso di 4.8 milioni di dollari.

Fonte: BoxOfficePro