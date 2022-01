Michael Bay produrrà un secondo remake del cult d’azione The Raid

Il vulcanico regista Michael Bay produrrà nel prossimo futuro un remake di The Raid, cult d’azione indonesiano diretto da Gareth Evans nel 2011.

Come ricorda il titolo di questo articolo, il remake prodotto da Michael Bay non sarà il primo progetto collegato a The Raid, e questo perchè da tempo è in produzione un altro film affidato alla regia di Joe Carnahal, con Frank Grillo collegato nel ruolo da protagonista. A tal proposito, Deadline ricorda che il primo remake sembra che stia prendendo strade completamente diverse dall’originale.

Tornando al film di Bay, la fonte spiega che il regista (qui in chiave di produttore con la sua Platinum Dunes) ha affidato la regia a Patrick Hughes (I Mercenari 3), il quale si occuperà anche della sceneggiatura in collaborazione con James Beaufort. La trama del remake sarà ambientata nelle ‘Badlands’ di Philadelphia infestate dalla droga, qui una task force d’élite della DEA sotto copertura dovrà infiltrarsi per catturare uno dei boss del cartello.

L’originale The Raid è stato diretto da Gareth Evans nel 2011, la trama ruotava intorno ad un blitz della polizia indonesiana all’interno di un palazzo trasformato in una fortezza dal signore della criminalità a Jakarta, il gruppo di poliziotti si ritroverà intrappolato nel palazzo e costretto a fare di tutto per sopravvivere. Nel 2014 è stato realizzato un sequel dal titolo The Raid 2 – Berandal. La saga action ha lanciato nel panorama internazionale il talentuoso attore Iko Uwais.