Nicholas Cage sarà Joe Exotic in una nuova serie tv

La docu-serie Netflix Tiger King ha conquistato tutti [qui il nostro commento], la storia di Joe Exotic ha ammaliato il mondo di Hollywood, tanto da volerne realizzare una serie tv con protagonista l'attore Nicholas Cage.

Il soggetto della serie sarà ispirato all'articolo "Joe Exotic: a dark journey into the world of a man gone wild" scritto da Leif Reigstad per Texas Monthly. A Dan Lagana è stato affidato il ruolo di scrivere la sceneggiatura per questa nuova serie tv, per cui ricopre anche il ruolo di showrunner e produttore.

La serie sarà composta da 8 episodi che racconteranno la storia di Joe Schreibvogel in arte Joe Exotic, l'eccentrico proprietario di uno zoo di felini esotici in Oklahoma che deve difendersi quotidianamente dagli attacchi dell'attivista Carole Baskin.

A vestire i panni del singolare personaggio di Joe Exotic sarà l'attore Nicholas Cage, al suo debutto nel mondo delle serie tv.

La serie sarà prodotta da Image Television Studios e CBS Television Studios.