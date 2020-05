Steve Carell e le missioni spaziali nel trailer di Space Force

Netflix ha rilasciato il primo trailer di Space Force, la serie co-creata ed interpretata da Steve Carell, con Lisa Kudrow e John Malkovich.

La serie è stata creata per Netflix dallo stesso Carell in collaborazione con Greg Daniels (The Office). Al centro dell'attenzione un uomo chiamato a dirigere una divisione spaziale delle forze armate americane, e la visione poco confortevole della moglie, per l'occasione interpretata da Lisa Kudrow.

Nel cast con i due attori sopra citati anche John Malkovich, Ben Schwartz, Tawny Newsome, Noah Emmerich, Jimmy O. Yang, Fred Willard e Jessica St. Clair. Questa di seguito è la descrizione di alcuni dei personaggi principali:

interpreterà Erin Naird, una studentessa brillante e popolare a Washington ed è la figlia di Mark, un’emarginata a Wild Horse Colorado che dopo essersi trasferita in una remota base militare diventa una delinquente. Tawny Newsome avrà la parte di Angela Ali, pilota di elicottero, ambiziosa e competitiva che ha dei sogni segreti che non rivela a nessuno.

Space Force approderà su Netflix dal 29 maggio 2020.

IL TRAILER