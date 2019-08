Il colosso dello streaming Netflix è pronto per dare il via allo sviluppo di un sequel di Qualcuno Salvi il Natale, classico del periodo natalizio dello scorso anno.

Secondo quanto riferito da MovieWeb, il sequel dovrebbe contare sul ritorno di Kurt Russell nei panni di Babbo Natale, con Chris Columbus che dovrebbe prendere il posto di Clay Kaytis nel ruolo di regista.

Per Columbus si tratterà di una sorta di "auto-promozione" visto che ha prodotto il primo capitolo con la sua 1492 Pictures. In carriera Columbus ha già avuto a che fare con prodotti natalizi (e non solo), a tal proposito vanno ricordati i successi ottenuti con Mamma ho Perso l'Aereo ed il suo sequel, L'Uomo Bicentenario, e due capitoli della saga Harry Potter.

Netflix non ha ancora confermato l'avvio della produzione del sequel, ma le voci vorrebbero la produzione pronta a partire, in vista di una distribuzione per Natale 2020.

Avete già letto la nostra recensione di Qualcuno Salvi il Natale? Fatelo qui di seguito.