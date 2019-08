L'attrice Michelle Williams ha confermato oggi di essere pronta a tornare sul set per la realizzazione di Venom 2.

Dopo l'annuncio di Andy Serkis alla regia, e la scontata partecipazione di Tom Hardy nel ruolo da protagonista, ora è Michelle Williams ha confermare il suo ritorno nei panni di Anne Weying (aka She-Venom). L'attrice ha svelato il suo piano di ritorno durante una breve intervista rilasciata per Yahoo! Movies. A tal proposito, le sue parole sono state dettate dall'entusiasmo per l'ingaggio di Andy Serkis in cabina di regia.

Ripercorrendo il precedente capitolo (Venom), la Anne Weying della Williams si è legata al simbionte solo per pochi minuti, lasciando solo intravedere il potenziale di She-Venom.

Non è arrivata ancora la conferma ufficiale del ritorno di Woody Harrelson, ma stiamo parlando solo di dettagli. L'attore in Venom 2 sarà Cletus Kasady (aka Carnage).

Venom 2 sarà scritto da Kelly Marcel. La regia sarà di Andy Serkis.

Nel cast Tom Hardy e Michelle Williams, Woody Harrelson. Non esiste una data di rilascio al momento.