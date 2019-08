La Disney si prepara a sfruttare al meglio alcuni dei classici Fox oramai divenuti parte del suo universo, tra questi Mamma, ho perso l'aereo e Una Notte al Museo.

Il CEO Bob Iger ha confermato in giornata che la Disney svilupperà reboot di alcuni dei classici della cinematografia per famiglie targati Fox. Tra i film pronti ad ottenere il "trattamento reboot" il CEO ha citato Mamma, ho perso l'aereo, Una Notte al Museo e Diario di una Schiappa. Ovviamente non si escludono nuovi reboot in futuro.

I nuovi adattamenti troveranno spazio nel nascente catalogo di Disney+, il servizio di streaming prossimo a trovare spazio nel mercato dell'intrattenimento casalingo mondiale.

Ricordiamo che Disney+ sarà disponibile - inizialmente solo negli Usa - a partire dal 12 novembre 2019.