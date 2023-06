Netflix ha rilasciato nel primo pomeriggio il nuovo trailer da Bird Box Barcelona, spin-off del fortunato sci-fi/horror del 2018 con protagonista Sandra Bullock.

Così come anticipato nel nostro precedente articolo, in Bird Box Barcelona l’azione si sposta in terra spagnola, e seguirà un padre e sua figlia in cerca di un rifugio sicuro contro la misteriosa forza che costringe chi la osserva a togliersi la vita. Oltre a tante sequenze inedite, il teaser trailer conferma che il film non sarà un prequel, ma bensì una storia ambientata nello stesso lasso temporale del primo film con Sandra Bullock, ma in un’altra parte del mondo.

BIRD BOX BARCELONA

Il nuovo horror targato Netflix è stato scritto e diretto da Alex e David Pastor (The Occupant, The Head). Nel cast spazio per Mario Casas, Georgina Campbell, Diego Calva, Alejandra Howard, Naila Schuberth, Patrick Criado, Celia Freijeiro con Lola Dueñas, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner e Leonardo Sbaraglia.

Bird Box Barcelona sarà trasmesso da Netflix a partire dal 14 luglio 2023.

IL PRIMO FILM

Diretto da Susanne Bier (Una Folle Passione), l’horror Bird Box conta un cast stellare formato da Sandra Bullock, Trevante Rhodes, John Malkovich, Sarah Paulson, Jacki Weaver, Rosa Salazar, Tom Hollander e BD Wong. Nel film, uscito nel 2018, una misteriosa forza oscura costringe chi la osserva a togliersi la vita. Il film segue le vicende di una donna (Sandra Bullock), i cui sforzi sembrano atti a portare in salvo la sua vita, e quella dei suoi piccoli figli.

IL POSTER