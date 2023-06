La Sirenetta batte Spider-Man nel weekend italiano

Il live action La Sirenetta ha battutto Spider-Man: Across the Spider-Verse nel Box Office Italia appena passato; crescono gli incassi complessivi.

Ebbene si, gli incassi complessivi del botteghino nazionale anche in questo weekend hanno offerto numeri importanti; i quasi 8 milioni di euro incassati negli ultimi quattro giorni, infatti, rappresentano un nuovo importante passo in avanti verso il ritorno alla normalità dopo gli anni della pandemia. Chiaramente ad offrire numeri importanti, i grandi blockbusters hollywoodiani.

A vincere il botteghino nel weekend è stato ancora una volta La Sirenetta: il live action Disney ha raccolto 2.89 milioni di euro, con un totale di 8.49 milioni dall’esordio. Nonostante una programmazione molto ampia, il film della Disney ha dimostrato una tenuta eccezionale (solo -21%) e gambe ancora lunghe per le prossime settimane.

L’esordio di Spider-Man: Across the Spider-Verse è valso un incasso da 2.42 milioni di euro, ed un exploit importante rispetto al capitolo precedente (Spider-Man: Un Nuovo Universo), proprio come accaduto nel Box Office USA. Sarà utile valutare la tenuta del film in vista del prossimo weekend, quando un altro competitor forte come Transformers: Il Risveglio sarà in programmazione.

La terza posizione di Fast X è valsa nel weekend un incasso di 947 mila euro, ed un totale di 10.93 milioni, in questo caso la tenuta rispetto a sette giorni fa ha vissuto un calo del 50% circa. La top five è stata poi completata da Rapito di Bellocchio con 454 mila euro (totale 1.06 milioni) e The Boogeyman con 388 mila euro.

