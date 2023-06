120 milioni per Spider-Man: Across the Spider-Verse all’esordio in USA

Spider-Man: Across the Spider-Verse ha vinto il Box Office USA all’esordio con un incasso andato ben oltre le più rosee aspettative.

Secondo i dati offerti da BoxOfficePro i dati di incasso nel weekend d’esordio di Spider-Man: Across the Spider-Verse sono andati ben oltre le previsioni degli analisti: nella tre giorni di programmazione USA, infatti l’incasso è stato di 120.5 milioni di dollari, nella fascia più alta delle stime offerte nel nostro articolo ieri.

Statistiche alla mano, l’incasso profuso in tre giorni dal film Sony Animation risulta essere oltre tre volte più alto di quello realizzato dal capitolo precedente “Spider-Man: Un Nuovo Universo” nel 2018 (35.26 milioni), e sembra probabile che il risultato complessivo (190.24 milioni) possa essere raggiunto e superato già dal prossimo weekend.

All’estero il film animato ha raccolto 88.1 milioni di dollari, per un totale Worldwide di 208.6 milioni. La maggior parte degli incassi internazionali sono arrivati dalla Cina (17.3 milioni), Messico (11.6 milioni) e Regno Unito (11.5 milioni).

La Sirenetta è scivolato al secondo posto dopo un solo weekend da leader del Box Office USA. L’incasso nel secondo weekend è stato 40.6 milioni di dollari, con un calo del 58%, sotto le statistiche del suo competitor più vicino “Aladdin” (-53%). Complessivamente negli USA il film ha raggiunto quota 186.2 milioni, mentre sono 326.7 milioni a livello globale.

L’horror The Boogeyman ha esordito in terza posizione, e lo ha fatto con un incasso di 12.3 milioni di dollari, in linea con La Notte del Giudizio per Sempre, ma molto più in alto rispetto ad altri titoli di genere recenti come L’esorcista del Papa ed Escape Room 2. In quarta posizione Guardiani della Galassia vol. 3 ha incassato altri 10.2 milioni di dollari, per un totale di 322.71 milioni, oramai ad un passo dai 343 milioni di Thor: Love and Thunder. La top five, infine, è stato completata da Fast X con i suoi 9.24 milioni di dollari, ed un totale di 128.46 milioni.