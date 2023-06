Hocus Pocus 3: La Disney a lavoro sul film

Il successo ottenuto lo scorso anno su Disney+ da Hocus Pocus 2 pare sia destinato ad offire in futuro sequel e spin-off.

Intervistato dal New York Times (via The Hollywood Reporter), il presidente della Walt Disney Studios Motion Picture Production “Sean Bailey” ha riferito, senza scendere nei particolari, che lo studios è attualmente a lavoro su Hocus Pocus 3. D’altro canto, il secondo capitolo “Hocus Pocus 2” è uscito lo scorso anno su Disney+ divenendo in breve tempo uno dei film più visti in streaming del 2022 con un totale di 5,7 miliardi di minuti visti, con un weekend d’apertura da 2,7 miliardi di minuti visti, un vero record per i servizi di streaming.

Tornando indietro di un anno, inoltre, era stato lo stesso produttore esecutivo “Adam Shankman” a confermare di essere fiero del lavoro profuso, e che c’erano tante storie ancora da raccontare, riferendosi al lavoro svolto da Whitney Peak nei panni di Becca, la giovanissima protagonista che si rivela essere lei stessa una strega.

Sulla trama di Hocus Pocus 3 chiaramente non ci sono ancora dettagli, ciononostante sembra sia scontato il ritorno del trio protagonista formato da Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy.

Seguiranno nuovi aggiornamenti…