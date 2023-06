Empire Magazine sceglie Star Wars: Ahsoka per la nuova copertina

La rivista Empire Magazine ha scelto la serie Star Wars: Ahsoka per la copertina del prossimo numero in uscita.

Protagonista delle due copertine – una delle quali come sempre destinata agli abbonati – mostra Rosario Dawson nei panni della celebre Jedi già vista in live action nella serie The Mandalorian. Trovate le due copertine nel tweet qui di seguito. A questo nostro indirizzo, invece, trovate il teaser trailer diffuso in occasione della Star Wars Celebration.

Rosario Dawson è la protagonista di queste cover esclusive di @empiremagazine in veste di Ahsoka Tano. #Ahsoka, una serie originale Star Wars, sarà disponibile da agosto su #DisneyPlus. pic.twitter.com/YWwxWdldW7 — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) June 5, 2023

AHSOKA

La serie Ahsoka nasce come spin-off della seconda stagione di The Mandalorian, e metterà al centro dell’attenzione le avventure della jedi Ahsoka, con la ricerca del Grande Ammiraglio Thrawn, personaggio quest’ultimo mai apparso in un progetto live action Star Wars. La sceneggiatura è stata firmata da Dave Filoni, già autore del successo animato Star Wars: The Clone Wars, con Jon Favreau che lo affiancherà nel ruolo di produttore esecutivo. Per Filoni anche ruolo da showrunner e regista di alcuni episodi. La serie sarà su Disney+ da agosto 2023.

Nel cast, con Rosario Dawson, anche Mary Elizabeth Winstead, Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie “Obi-Wan Kenobi“, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.