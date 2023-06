Nelle ore scorse Netflix ha condiviso in rete un nuovo trailer internazionale di Bird Box Barcelona, lo spin-off in lingua spagnola del fortunato sci-fi del 2018.

All’interno del nuovo trailer un mucchio di sequenze inedite (qui il trailer precedente), ma anche uno sguardo alle minacce non propriamente ultraterrene, le quali sembrano proliferare con l’arrivo della misteriosa forza che costringe chi la guarda ad uccidersi. La messa in onda di Bird Box Barcelona è fissata per il 14 luglio, ossia tra meno di due settimane da oggi.

Fear the ones who see.



Bird Box Barcelona premieres July 14 pic.twitter.com/A0YKW8Bpkx — Netflix (@netflix) June 28, 2023

BIRD BOX BARCELONA

Il nuovo horror targato Netflix è stato scritto e diretto da Alex e David Pastor (The Occupant, The Head). Nel cast spazio per Mario Casas, Georgina Campbell, Diego Calva, Alejandra Howard, Naila Schuberth, Patrick Criado, Celia Freijeiro con Lola Dueñas, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner e Leonardo Sbaraglia.

Bird Box Barcelona sarà trasmesso da Netflix a partire dal 14 luglio 2023.

BIRD BOX

Diretto da Susanne Bier (Una Folle Passione), l’horror Bird Box conta un cast stellare formato da Sandra Bullock, Trevante Rhodes, John Malkovich, Sarah Paulson, Jacki Weaver, Rosa Salazar, Tom Hollander e BD Wong. Nel film, uscito nel 2018, una misteriosa forza oscura costringe chi la osserva a togliersi la vita. Il film segue le vicende di una donna (Sandra Bullock), i cui sforzi sembrano atti a portare in salvo la sua vita, e quella dei suoi piccoli figli.