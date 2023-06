Al via le riprese di Venom 3, ecco un primo video dal set

Le riprese di Venom 3 sono ufficialmente partite, la conferma arriva da un primo video proveniente dal set di Cartagena.

Ebbene si, dopo una lunga fase di pre-produzione, il primo ciak di Venom 3 è stato battuto in quella che sembra la location messicana già apprezzata durante la sequenza post-credit di Spider-Man: No Way Home, con Eddie Brock a spasso per il multiverso. A tal proposito vi proponiamo qui di seguito il primo video dal set:

Tom Hardy on the set of Venom 3 pic.twitter.com/X9dGkakzzU — Spider-Man News (@SpiderMan3news) June 27, 2023

Il titolo di lavorazione è Orwell, e questo potrebbe lasciar pensare alla presenza nel film del villain Orwell Taylor. Il personaggio è stato introdotto negli anni Novanta all’interno della miniserie “Protettore letale“. Un ex generale dell’esercito statunitense in cerca di vendetta contro Venom, reo di aver ucciso suo figlio durante una fuga dalla Volta, il carcere per supercriminali. Per dare la caccia a Eddie, Taylor mette insieme la Giuria, una squadra equipaggiata con armature tecnologiche simili a quelle di Iron Man. Negli stessi fumetti la Life Foundation gli mette a disposizione anche cinque simbionti: Scream, Phage, Riot (già visto nel primo Venom), Lasher e Agony.

VENOM 3

Non ci sono ancora dettagli riguardo la prossima avventura del famoso simbionte, a tal proposito è lecito pensare che il franchise Marvel di proprietà Sony possa con Venom 3 iniziare ad offrire importanti connessioni narrative. La Sony porterà al cinema il film ad ottobre 2024.

Con Tom Hardy, è probabile che Stephen Graham, l’attore che in Venom: La Furia di Carnage ha vestito i panni del detective Patrick Mulligan trasformato da Carnage nella sequenza post-credits nel simbionte noto come Toxin, sia di ritorno, offrendo così spazio all’introduzione di un nuovo villain. Juno Temple e Chiwetel Ejiofor sono tra le new entry del cast.