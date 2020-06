Netflix ha rinviato il lancio di Transformers: War for Cybertron Trilogy

Il colosso digitale Netflix ha scelto di rinviare il lancio sul proprio catalogo di Transformers: War for Cybertron Trilogy, la serie animata co-prodotta con Allspark Pictures.

La decisione di Netflix è stata riferita ai fan da Linsay Rousseau, una delle doppiatrici della serie animata. Rispondendo alla domanda di un fan, la Rousseau ha confermato che Netflix ha ritardato l’uscita del primo capitolo (Assedio) per permettere agli studi di doppiaggio di rendere la serie da subito disponibile in tutte le lingue. La serie avrebbe dovuto esordire in giugno.

TRANSFORMERS: WAR FOR CYBERTRON TRILOGY

PRODUZIONE : La serie è stata co-prodotta da Netflix con Allspark Pictures. Tra i produttori Rooster Teeth. Sarà divisa in tre parti.

: La serie è stata co-prodotta da Netflix con Allspark Pictures. Tra i produttori Rooster Teeth. Sarà divisa in tre parti. CAST VOCALE : Jason Marnocha (Megatron), Jake Foushee (Optimus Prime), Linsay Rousseau (Elita-1), Joe Zieja (Bumblebee), Frank Todaro (Starscream), Rafael Goldstein (Ratchet), Keith Silverstein (Jetfire), Todd Haberkorn (Shockwave, Red Alert), Edward Bosco (Ultra Magnus, Soundwave), Bill Rogers (Wheeljack), Sophia Isabella (Arcee), Brook Chalmers (Impactor), Shawn Hawkins (Mirage), Kaiser Johnson (Ironhide), Miles Luna (Teletraan I, Cliffjumper) e Mark Whitten (Sideswipe, Skywarp).

: Jason Marnocha (Megatron), Jake Foushee (Optimus Prime), Linsay Rousseau (Elita-1), Joe Zieja (Bumblebee), Frank Todaro (Starscream), Rafael Goldstein (Ratchet), Keith Silverstein (Jetfire), Todd Haberkorn (Shockwave, Red Alert), Edward Bosco (Ultra Magnus, Soundwave), Bill Rogers (Wheeljack), Sophia Isabella (Arcee), Brook Chalmers (Impactor), Shawn Hawkins (Mirage), Kaiser Johnson (Ironhide), Miles Luna (Teletraan I, Cliffjumper) e Mark Whitten (Sideswipe, Skywarp). TRAMA : Transformers: War for Cybertron è un progetto animato in tre parti. Il Capitolo 1, intitolato Assedio, sarà diviso in sei episodi da 22 minuti ciascuno e sarà incentrato sulle ultime ore della guerra civile tra gli Autobot e i Decepticon che ha fatto a pezzi il pianeta Cybertron. Megatron è tentato di utilizzare a suo vantaggio la fonte di tutta la vita e il potere di Cybertron, l’Allspark, per riavviare i cittadini e unire il pianeta. Guidati da Optimus Prime, gli eroici Autobot faranno tutto ciò che è in loro potere per fermare Megatron.

: Transformers: War for Cybertron è un progetto animato in tre parti. Il Capitolo 1, intitolato Assedio, sarà diviso in sei episodi da 22 minuti ciascuno e sarà incentrato sulle ultime ore della guerra civile tra gli Autobot e i Decepticon che ha fatto a pezzi il pianeta Cybertron. Megatron è tentato di utilizzare a suo vantaggio la fonte di tutta la vita e il potere di Cybertron, l’Allspark, per riavviare i cittadini e unire il pianeta. Guidati da Optimus Prime, gli eroici Autobot faranno tutto ciò che è in loro potere per fermare Megatron. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Netflix.