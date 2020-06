Il primo poster di Random Acts of Violence, horror diretto da Jay Baruchel

L’attore Jay Baruchel ha fatto il suo esordio alla regia, ed i risultati si potranno apprezzare abbastanza presto attraverso l’horror Random Acts of Violence.

Tratto dall’omonimo fumetto firmato da Jimmy Palmiotti e Justin Gray, il film porterà sul grande schermo la storia di un fumettista dell’orrore ed il suo editore, le cui opere iniziano a prendere vita. Ispirandosi a fatti realmente accaduti, i due protagonisti mettono su un fumetto il cui protagonista è uno spietato serial killer. Durante il tour di lancio del fumetto, i due si imbattono nella città in cui i delitti in passato furono perpetrati, scoprendo tra l’altro che il contenuto del loro lavoro sta incredibilmente prendedo vita.

Jay Baruchel, noto per film quali Facciamola Finita e L’apprendista Stregone, ha diretto, scritto ed interpreterà uno dei protagonisti, con lui nel cast spazio per Jesse Williams, Jordana Brewster e Niamh Wilson. Il film non ha ancora una data di rilascio, ma ha ottenuto discreti risultati durante la sua presentazione alla scorsa edizione del Fantastic Fest.

In attesa del primo trailer, ecco qui di seguito il poster di Random Acts of Violence.