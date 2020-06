Addio Ian Holm – Morto il Bilbo Baggins del Signore degli Anelli

Hollywood perde una delle sue stelle più luminose, è infatti morto Ian Holm, celebre attore noto per il ruolo di Bilbo Baggins nella saga Il Signore degli Anelli

A dare la triste notizia è stato il suo agente attraverso un messaggio struggente che vi riportiamo qui di seguito:

“È con profonda tristezza che annunciamo che Sir Ian Holm è morto questa mattina all’età di 88 anni. È morto pacificamente in ospedale, circondato dalla sua famiglia e da chi si prendeva cura di lui. Affascinante, gentile ed enormemente talentuoso: ci mancherà tantissimo.“

Il celebre attore è morto a 88 anni, ma da anni oramai era affetto dal Morbo di Parkinson.

Nato nell’Essex (Regno Unito), Ian ha iniziato a muovere i primi passi verso la recitazione grazie alla Royal Shakerspeare Company. In pochi anni – dal 1960 al 1965 – il giovane Ian diventa una figura di spicco nella compagnia teatrale. Nel 1976 inizia il suo grande percorso nel cinema con ruoli iconici in film come Alien, Momenti di Gloria (per cui venne nominato come miglior attore non protagonista agli Oscar), Brazil e La pazzia di Re Giorgio.

Come già anticipato in precedenza, la grande notorietà è arrivata con Peter Jackson e la saga de Il Signore degli Anelli. Il ruolo di Bilbo Baggins è stato poi ripreso da Martin Freeman nel prequel noto come Lo Hobbit.