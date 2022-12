Il colosso dello streaming Netflix ha data il via libera alla realizzazione di un film ispirato al celebre manga City Hunter.

Questa sera il The Hollywood Reporter ha riferito che lo streamer ha affidato la regia del film a Yuichi Sato (Kisaragi, Strawberry Nights), mentre il ruolo da protagonista a Ryohei Suzuki (Tokyo MER, Segodon). La fonte ha riferito inoltre che la sceneggiatura è stata firmata da Tatsuro Mishima, già sceneggiatore di alcuni episodi della serie originale giapponese di Netflix “Yu Yu Hakusho“.

Shinichi Takahashi è l’unico produttore esecutivo, mentre Keisuke Sanpei e Kosuke Oshida producono. Netflix sta producendo il film in collaborazione con le società di produzione di Tokyo Horipro e Office Shirous.

Il film viene descritto da Netflix come “una versione moderna e aggiornata del manga, ambientata nelle affollate strade di Shinjuku“, mentre l’obiettivo di lancio sulla piattaforma è quella del 2024. Questa di seguito è la sinossi preliminare del City Hunter di Netflix: “Quando Makimura, il partner di Ryo viene ucciso, lui e la sorella di Makimura, Kaori, si uniscono per scoprire la verità, formando così un nuovo duo.”

IL MANGA CITY HUNTER

Creato dall’artista manga Tsukasa Hojo, City Hunter è stato un caposaldo della cultura pop giapponese per tutti gli anni ’80, vendendo oltre 50 milioni di copie in tutto il mondo. Il franchise ha generato una popolare serie anime e numerosi adattamenti cinematografici, inclusi film realizzati a Hong Kong (uno con Jackie Chan), Francia e Cina continentale, ma questa sarà la prima volta che la proprietà sarà adattata come film live-action nel suo nativo Giappone.