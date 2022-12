Adonis ed il suo rivale nelle nuove foto di Creed III

Total Film Magazine ha rilasciato quest’oggi due nuove foto da Creed III, terzo capitolo della saga nata come spin-off di Rocky.

Le immagini in questione – diffuse attraverso l’account Total Film su Instagram – mostrano Adonis Creed (Michael B. Jordan) ed il suo antagonista interpretato per l’occasione dall’attore del momento “Jonathan Majors“. Ricordiamo che Jordan per questo film farà il suo debutto come regista, e che Sylvester Stallone per la prima volta non farà parte del franchise che lui stesso ha contribuito a creare.

CREED III

Nessun nemico è come il passato. Dal regista Michael B. Jordan, arriva il trailer ufficiale di #Creed3, solo al cinema dal 2 Marzo 2023.

Metro Goldwyn Mayer Pictures presenta “Creed III“, il terzo capitolo del franchise di successo, con Michael B. Jordan al suo debutto alla regia, e nel ruolo del protagonista Adonis Creed. Fanno parte del cast anche Tessa Thompson (la saga “Creed”; “Due donne – Passing”), Jonathan Majors (“Da 5 Bloods – Come fratelli”; “Lovecraft Country”), Wood Harris (la saga “Creed”; “Blade Runner 2049”), Florian Munteanu (“Creed II”, “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli”), l’esordiente Mila Kent e Phylicia Rashad (la saga “Creed”, “Soul”).

Jordan ha diretto il film da una sceneggiatura di Keenan Coogler (“Space Jam 2: New Legends”) e Zach Baylin (“King Richard”), basata su una storia di Ryan Coogler (“Black Panther: Wakanda Forever”) e Keenan Coogler con Zach Baylin.

I produttori di Creed III sono Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Ryan Coogler, Michael B. Jordan, Elizabeth Raposo, Jonathan Glickman e Sylvester Stallone; mentre i produttori esecutivi sono Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Nicolas Stern e Adam Rosenberg. La squadra creativa di Jordan che ha lavorato dietro le quinte è composta dal direttore della fotografia Kramer Morgenthau (“Creed II”, “Thor: The Dark World”), dallo scenografo Jahmin Assa (“Mid 90s”; la miniserie TV “Angelyne”), dal montatore Tyler Nelson (“The Batman”, “Rememory”), e dalla costumista Lizz Wolf (“Creed II,” “Pacific Rim: La rivolta”). La colonna sonora è opera del compositore Joseph Shirley (“Jackass Forever”; la serie TV “The Book of Boba Fett”).

Metro Goldwyn Mayer Pictures presenta una produzione Chartoff-Winkle:, “Creed III“, che sarà distribuito dalla Warner Bros. Pictures ed uscirà nelle sale italiane il 3 marzo 2023.

LE FOTO DI TOTAL FILM