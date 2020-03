Il colosso dello streaming Netflix abbasserà la qualità di visualizzazione dei suoi programmi per evitare sovraccarichi sulla rete, così come richiesto dalla Comunità Europea.

L'emergenza Coronavirus sta costringendo da giorni mezza Europa in casa, con la conseguenza di un utilizzo eccessivo della rete, con particolare attenzione verso i servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e altri. A tal proposito, Thierry Breton, Commissario europeo per il mercato interno e i servizi, ha chiesto alle varie piattaforme televisive di abbassare la qualità di visualizzazione dei contenti per scongiurare un blackout della rete.

Un comunicato Netflix conferma così che si è "ha deciso di iniziare a ridurre la velocità di trasmissione in tutta Europa per i prossimi 30 giorni". In questo modo il traffico dati del servizio verrà ridotto in Europa di circa il 25 per cento, pur assicurando una buona qualità del servizio agli iscritti.

Detto questo, c'è da considerare che gli utenti che pagano per avere qualità Ultra HD, ora si ritroveranno ad avere qualità standard, con prezzi eccessivi. Netflix risolvere anche questa problematica?