Su Sky Atlantic arriva la maratona Il Trono di Spade

Sky ha deciso di tenere occupati i propri clienti con una speciale maratona legata alla celebre serie tv Il Trono di Spade.

Su Sky Atlantic +1 (canale 111), dal 26 marzo al 2 aprile, sarà trasmessa l'intera epopea televisiva legata alla serie tv Game of Thrones, o come abbiamo ad amarla in Italia, Il Trono di Spade.

La speciale iniziativa conterà la bellezza di 8 stagioni, per un totale di 83 episodi. Ovviamente l'intera serie tv sarà disponibile anche on demand e su Now TV (dove la collection rimarrà più a lungo).

Questo è l'ordine con il quale Sky Atlantic riproporrà la serie:

Giovedì 26 marzo : prima stagione

: prima stagione Venerdì 27 marzo : seconda stagione

: seconda stagione Sabato 28 marzo : terza stagione

: terza stagione Domenica 29 marzo : quarta stagione

: quarta stagione Lunedì 30 marzo : quinta stagione

: quinta stagione Martedì 31 marzo : sesta stagione

: sesta stagione Mercoledì 1 aprile : settima stagione

: settima stagione Giovedì 2 aprile: ottava e ultima stagione

Non resta che fornirsi di snack e bibite e tornare magicamente nel mitico mondo di Westeros.