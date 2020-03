Star Trek: Picard, il commento trekkie all'episodio 9

Et in Arcadia Ego è titolo del nono e penultimo episodio della prima stagione di Star Trek: Picard, appena pubblicato su Amazon Prime Video. Si tratta della prima porzione di un doppio episodio, la cui seconda parte andrà in onda venerdì prossimo. Ecco il commento di un vecchio trekkie.

Picard e il suo improvvisato equipaggio sono finalmente arrivati sul pianeta natale dei sintetici, lì dove il dottor Soong progettò Data e, in tempi più recenti, Soji (Isa Briones). Sul pianeta Picard incontra, oltre a tanti androidi come Data, il figlio del dottor Soong, ovviamente interpretato dal grande Brent Spiner.

E' stato certamente un episodio intenso e più interessante del precedente. Le ambientazioni esterne, e infatti le scene sono girate nei medesimi luoghi californiani, ricordano tantissimo alcuni episodi di Star Trek: The Next Generation in cui Picard e l'equipaggio scendevano su questi desolati pianeti alieni.

Anche la villa dove vive la comunità di sintetici, classica casa in stile de-costruttivista californiano alla Frank Ghery, richiama alla memoria puntate storiche come The Inner Light. In questo episodio l'ambientazione, così come il vestiario, è cruciale, perché vuole trasmettere allo spettatore l'idea che la comunità di sintetici sia una sorta di versione futuristica dei democratici/liberal/radical chic così importanti in California.

Dall'altro lato, i Romulani che stanno arrivando in forze con oltre duecento falchi da guerra per annientare la vira sintetica (stupenda la scena finale...), sono una sorta di repubblicani/conservatori texani sempre con il fucile spianato. In questo Star Trek: Picard, se qualcuno non lo avesse ancora capito, la propaganda politica è fortissima. Troppo forte e troppo dicotomica, a mio giudizio.

In certi momenti sembra di assistere alla versione spaziale della serie tv britannica Humans, in cui gli umani si ribellano contro i sintetici che hanno rubato loro il lavoro e questi, di riflesso, decidono di volerli distruggere tutti. E poi, per complicare ulteriormente la cosa, gli sceneggiatori di Star Trek: Picard, hanno deciso di inserire pure questa sorta di super sintetici, che controllano i sintetici. Questa trama principale non mi convince moltissimo.

Preso singolarmente, l'episodio è invece interessante. La scena iniziale, con l'arrivo del Cubo Borg ed il ritorno della splendida Sette di Nove (Jeri Ryan), sapeva veramente di Star Trek. E' assai probabile che nell'ultimissimo episodio della stagione ci sia una grande battaglia tra i Falchi da Guerra Romulani, capitanati dall'ammiraglio OH e un Cubo Borg comandato da Picard e dai sintetici. Staremo a vedere!