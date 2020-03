Coronavirus: Il Festival di Cannes è stato rinviato

“In questo momento di crisi sanitaria globale i nostri pensieri vanno alle vittime del COVID-19, ed esprimiamo la nostra solidarietà a tutti coloro che stanno combattendo la malattia,” ha dichiarato ufficialmente il festival. “Oggi, abbiamo preso la seguente decisione: il Festival di Cannes non potrà svolgersi nelle date previste, dal 12 al 23 maggio. Stiamo prendendo in considerazione varie opzioni per mantenere l’edizione in corso, la prima è un semplice rinvio alla fine di giugno e l’inizio di luglio 2020. Non appena gli sviluppi nella situazione sanitaria francese e internazionale ci permetteranno di stabilire una data precisa, renderemo nota la nostra decisione, in accordo con il governo francese, il comune di Cannes e i membri del board del Festival, l’industria cinematografica e tutti i partner dell’evento.”