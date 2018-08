Neil Simon, autore di opere celeberrime come La strana coppia e A piedi nudi nel parco, è morto ieri nella natia New York all’età di 91 anni a causa di una polmonite.

Simon nacque a New York nel 1927 e iniziò la sua carriera nel mondo dello spettacolo come autore televisivo. Nella sua attività di drammaturgo ha realizzato oltre 40 commedie portate in scene con successo a Broadway dagli anni Sessanta fino ai primi anni Duemila.

Tra le sue commedie teatrali più memorabili è doveroso citare La Strana Coppia, poi diventato nel 1968 un film di successo con Walter Matthau e Jack Lemmon per la regia di Gene Saks. Lo stesso Saks diresse l’anno precedente la trasposizione cinematografica di A piedi nudi nel parco con dei giovanissimi Robert Redford e Jane Fonda.

Simon scrisse anche sceneggiature per il cinema come ad esempio – oltre al sopracitato La strana coppia – Il Rompicuori (1972), Invito a cena con delitto (1976) e Bella, bionda… e dice sempre di sì (1991).