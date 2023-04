E’ morto Michael Lerner, fu nominato all’Oscar nel 1991

Hollywood questa notte ha salutato per l’ultima volta Michael Lerner, l’attore è morto all’età di 81 anni.

La notizia è stata battuta poco fa direttamente dal sito dell’Academy, accompagnata dal triste messaggio di suo nipote attraverso i suoi canali social. Michael Lerner è morto ieri sera, aveva 81 anni. Ecco le parole del nipote:

“Abbiamo perso una leggenda ieri sera. È difficile esprimere a parole quanto fosse brillante mio zio Michael e quanto fosse influente per me. Le sue storie mi hanno sempre ispirato e mi hanno fatto innamorare della recitazione. Era il ragazzo più figo, più fiducioso e talentuoso, e il fatto che fosse il mio sangue mi farà sempre sentire speciale. Tutti quelli che lo conoscono sanno quanto fosse pazzo – nel modo migliore. Sono così fortunato di aver passato così tanto tempo con lui, e siamo tutti fortunati di poter continuare a guardare il suo lavoro per il resto del tempo. RIP Michael, goditi i tuoi sigari cubani illimitati, le comode sedie e l’infinita maratona cinematografica.”

Nato nel 1941, Michael Lerner ha ottenuto il suo debutto cinematografico in Alex in Wonderland del regista Paul Mazursky nel 1970, successivamente ha recitato al fianco di Robert Redford in The Candidate e Jack Nicholson in Il postino suona sempre due volte. Dopo tanti ruoli da caratterista, nel 1991 ha ottenuto una candidatura all’Oscar come Miglior Attore non Protagonista in Barton Fink – È successo a Hollywood, film diretto da Joel ed Ethan Coen.

Nel 2009 si è poi riunito con i Coen per un cameo in A Serious Man. Ha poi partecipato a Elf nel 2003, ed ancora in Life during Wartime (2009) e X-Men: Days of Future Past (2014).