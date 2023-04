Netflix quest’oggi ha condiviso con la rete il primo trailer di The Mother, l’action movie con protagonista Jennifer Lopez.

Da poco apparsa nella commedia d’azione Un Matrimonio Esplosivo, la splendida Jennifer Lopez torna al genere action con The Mother, un film diretto per Netflix da Niki Caro, la regista che ha diretto la versione live-action del classico d’animazione Mulan. Il film è stato scritto da Misha Green (Lovecraft Country), partendo da una sceneggiatura revisionata da Andrea Berloff (Straight Outta Compton).

In The Mother, Una micidiale assassina (Lopez) esce allo scoperto per proteggere la figlia che aveva abbandonato anni prima e sbarazzarsi di un gruppo di uomini pericolosi. Nel cast spazio anche per Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci e Gael Garcia Bernal.

Il lancio su Netflix è previsto per il 12 maggio.

IL TRAILER