Morto Douglas Trumbull, creò gli effetti speciali di 2001: Odissea nello spazio e Blade Runner

Nella giornata in cui sono state annunciate le nomination ai prossimi Oscar, se n’è andato Douglas Trumbull, il cui nome è legato indissolubilmente al cinema di fantascienza ed è ricordato soprattutto per aver creato i memorabili effetti speciali di capolavori come 2001: Odissea nello spazio e Blade Runner.

Il grande effettuata statunitense avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 8 aprile e ci auguriamo che durante la cerimonia di premiazione degli Oscar verrà omaggiato per tutto quello che ha saputo donare alla Settima Arte in oltre cinquant’anni di carriera.

Chiamato da Stanley Kubrick per lavorare a 2001: Odissea nello spazio, per il quale realizzò – tra le altre – la famosa scena del “trip” finale mediante una macchina da presa all’epoca rivoluzionaria, Trumbull si cimentò anche con la regia, tra cui il sequel del capolavoro di Kubrick 2002: la seconda odissea che si distaccò dal precedente per uno stile e un aspetto più ottimistici.

Oltre ad aver realizzato gli effetti speciali di Blade Runner, Trumbull collaborò anche con Terrence Malick per The Tree of Life, che in certe scene richiama molto il film di Kubrick sopracitato) e Voyage of Time.

Da ricordare, inoltre, che Douglas Trumbull rifiutò l’offerta di George Lucas di lavorare agli effetti speciali di Guerre Stellari mentre accettò quella di Steven Spielberg per Incontri ravvicinati del terzo tipo.