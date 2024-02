L’attore Carl Weathers è morto questa sera all’età di 76 anni, celebre fu il suo Apollo Creed nella saga Rocky.

A confermare la triste notizia il suo agente Matt Luber attraverso una dichiarazione rilasciata a Variety. Nessun dettaglio è stato al momento rivelato riguardo le cause del decesso; l’attore lascia la ex moglie Mary Ann e i due figli.

Dopo aver dedicato la sua gioventù allo sport, Carl Weathers ha ottenuto i suoi primi ruoli da attore in film quali Bucktown e Friday Foster, seguiti poi da alcune presenze in serie tv quali Good Times, Kung Fu, Cannon e Starsky e Hutch. Nel 1976 poi è arrivata l’occasione di una vita interpretando il pugile Apollo Creed al fianco di Sylvester Stallone in Rocky, ruolo poi ricoperto anche nei tre sequel successivi.

Un altro ruolo da duro è stato poi ricoperto nel leggendario Predator del 1987 al fianco di Arnold Schwarzenegger, ma anche in Action Jackson (1988) e Uragano Smith (1992). Di recente, poi, ha fatto anche parte del cast di The Mandalorian, interpretando Greef Karga.