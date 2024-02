Da poche ore Netflix ha rilasciato il nuovo full trailer di Code 8 Parte II, sequel del fortunato sci-fi indipendente prodotto dai cugini Stephen e Robbie Amell.

In questo nuovo capitolo di Code 8, Connor (Robbie Amell) è uscito di prigione e lavora come custode in un centro comunitario, dopo aver tagliato i legami con il suo ex socio criminale Garrett (Stephen Amell). Il tentativo di Connor di restare fuori dai guai viene vanificato quando è costretto ad aiutare la quattordicenne Pav (Sirena Gulamgaus) a fuggire da un gruppo di ufficiali corrotti guidati dal sergente King (Alex Mallari Jr.). King usa i K9 robotici appena lanciati per rintracciare Pav, mentre Connor si ritrova ancora una volta a chiedere aiuto a Garrett e al suo equipaggio, ma può fidarsi dell’uomo che lo ha portato in prigione?

CODE 8 PARTE II: regia, cast, trama.

Code 8: Parte II è stato diretto, come il primo, da Jeff Chan, su una sceneggiatura scritta dallo stesso regista insieme a Chris Paré, Sherren Lee e Jesse LaVercombe. Producono per la XYZ Films Jeff Chan, Robbie Amell, Stephen Amell e Chris Paré. I cugini Amell (Robbie e Stephen) saranno i protagonisti assoluti, riprendendo i loro ruoli originali. Nel cast, inoltre, trovano spazio Sirena Gulamgaus, Altair Vincent, Alex Mallari Jr, Moe Jeudy-Lamour, Aaron Abrams e Jean Yoon.

TRAMA: In un mondo in cui le persone dotate di poteri sono controllate da robot, un ex detenuto si allea con un narcotrafficante per proteggere un’adolescente da un poliziotto corrotto.

Code 8: Parte II sarà distribuito da Netflix a partire dal 28 febbraio 2024.