Longlegs: il teaser trailer dell’horror con Maika Monroe

NEON ha condiviso nella notte il teaser trailer di Longlegs, il misterioso horror interpretato da Maika Monroe e Nicolas Cage.

Protagonista di alcuni inquietanti teaser diffusi in rete durante le scorse settimane, Longlegs si mostra finalmente agli appassionati attraverso un teaser trailer ufficiale ricco di sequenze inedite, con uno sguardo approfondito alla protagonista interpretata da Maika Monroe. Tra l’altro, il titolo del teaser è stato intitolato da NEON così You’ve got the teeth of the hydra upon you (“I denti dell’Idra ti stanno addosso”).

Longlegs nasce da un’idea di Osgood Perkins (qui anche in cabina di regia), autore della regia di film quali “February: L’innocenza del male“, “Sono la bella creatura che vive in questa casa” e “Gretel e Hansel“. Nel cast, con i già citati Maika Monroe e Nicolas Cage, anche Alicia Witt, Blair Underwood, Dakota Daulby, Erin Boyes, Lisa Chandler, Vanessa Walsh e Rryla McIntosh.

La sinossi del film recita quanto segue:

“L’agente dell’FBI Lee Harker (Maika Monroe) indaga sul caso irrisolto di un serial killer (Nicolas Cage), che prende una piega inattesa quando alcune prove puntano verso l’occulto. Harker scopre una connessione personale con l’assassino, e deve fermarlo prima che colpisca ancora.”

Al momento l’unica data disponibile per il lancio nelle sale (da confermare?) è il 12 luglio 2024.