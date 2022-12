Morto Angelo Badalamenti, sue le colonne sonore di Twin Peaks e di Mulholland Drive

Angelo Badalamenti, compositore e abituale collaboratore di David Lynch, è morto all’età di 85 anni. A dare l’annuncio è stato il nipote del compositore su Twitter.

Badalamenti, newyorkese ma con origini siciliane, è noto al grande pubblico soprattutto per aver composto la colonna sonora della serie televisiva Twin Peaks di cui si ricorda soprattutto il tema principale che fa da sottofondo ai titoli di testa di ogni episodio.

Assiduo collaboratore di David Lynch, Angelo Badalamenti ha composto molte colonne sonore per il regista. La prima collaborazione risale al 1986 con il film Velluto blu, passando poi per Cuore selvaggio (1990), Fuoco cammina con me (1992), Strade perdute (1997), Una storia vera (1999), Mulholland Drive (2001, in cui compare in un cameo: è l’uomo che sputa il caffè) fino alla terza stagione di Twin Peaks nel 2017.