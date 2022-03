Morto a 71 anni l’attore William Hurt

Pochi minuti fa è stata resa nota la notizia della morte dell’attore William Hurt. L’attore, vincitore dell’Oscar nel 1986 per Il bacio della donna ragno, è morto per cause naturali all’età di 71 anni.

La notizia è stata data a Variety dall’amico dell’attore Gerry Byrne. Tra i ruoli più noti e celebri, oltre a quello del già citato Il bacio della donna ragno, sono da ricordare anche Il grande freddo, Brivido caldo, Figli di un dio minore, oltre che a vari film Marvel in cui ha interpretato il ruolo del severo Segretario di Stato Thaddeus Ross.

Nella giornata di domani verrà pubblicato un articolo di approfondimento sulla carriera di William Hurt.