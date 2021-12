Mission: Impossible 8 – Nuovo incredibile stunt aereo per Tom Cruise sul set

Le riprese di Mission: Impossible 8 sono partite partite da qualche mese, ma come sempre a fare notizia è la spettacolarità degli stunts che l’attore Tom Cruise riesce a fare nonostante i suoi 59 anni.

Questa volta, sfidando la forza della gravità, ma anche come spesso è accaduto nella sua carriera, le leggi della Natura, Tom Cruise è stato avvistato nei cieli di Cambridge legato a testa in giù su un’ala di un biplano Boeing B75N1 Stearman del 1941. Secondo la ricostruzione del The Sun, infatti, il biplano sarebbe decollato da Duxford Aerodrome nel Cambridgeshire e, una volta raggiunti i 2000 piedi di quota, circa 609 metri, Tom Cruise ha lasciato il cockpit per andare a posizionarsi sull’ala sinistra per poi effettuate lo stunt (ovviamente era assicurato con un’imbracatura). Di seguito è possibile apprezzare alcuni scatti raccolti su Twitter.

El mismísimo Tom Cruise haciendo locuras en el ala de un avion durante el rodaje de #MissionImpossible8. pic.twitter.com/Sj50JoNuCB — AP (@altapeli) November 27, 2021

Ricordiamo che le riprese di Mission: Impossible 8 sono partite quasi in concomitanza con la fine del capitolo precedente, in quanto la Paramount Pictures ed il regista Christopher McQuarrie hanno deciso di concludere la lavorazione dei due film per poi dedicare il successivo tempo alla post-produzione quasi condivisa di entrambi. Mission: Impossible 7 ha visto la chiusura dei lavori sul set lo scorso settembre.

MISSION: IMPOSSIBLE 7

PRODUZIONE: Il film sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Continua la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione. CAST: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Henry Czerny, Vanessa Kirby, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss, Cary Elwes e Greg Tarzan Davis. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 27 maggio del 2022.

MISSION: IMPOSSIBLE 8

PRODUZIONE: Il film è scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Continua la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione. Il nuovo capitolo è stato prodotto in contemporanea con Mission: Impossible 7 e verrà distribuito in secondo momento. CAST: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Henry Czerny, Vanessa Kirby. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 7 luglio 2023.