Cobie Smulders tornerà Maria Hill nella serie Secret Invasion

L’attrice Cobie Smulders tornerà presto a vestire i panni celebri di Maria Hill nella nuova serie in arrivo su Disney+ dal titolo Secret Invasion.

SuperHeroHype ha confermato questa sera l’ingaggio dell’attrice da parte di Marvel Studios, senza però rivelare le modalità del ritorno di Maria Hill nella storyline di Secret Invasion. A tal proposito, va ricordato che il personaggio ha fatto il suo esordio nell’MCU con Avengers, per poi apparire nella serie tv Agents of SHIELD, in Captain America: The Winter Soldier, nei tre sequel di Avengers ed infine in Spider-Man: Far From Home. In quest’ultima apparizione, in particolare, si scopre che in realtà Maria Hill e Nick Fury non erano altro che Talos ed un altro Skrull sotto false spoglie.

SECRET INVASION

PRODUZIONE: La serie sarà prodotta da Kevin Feige di Marvel Studios. In cabina di regia spazio per Thomas Bezucha e Ali Selim. La sceneggiatura ed il ruolo di showrunner è andato a Kyle Bradstreet. CAST: Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, Emilia Clarke, Olivia Colman, Killiam Scott, Christopher McDonald, Cobie Smulders. USCITA: Prossimamente su Disney+.

TRAMA FUMETTO: Tra le pagine dei fumetti i due personaggi (Nick Fury e Talos) sono al centro di una storia che svela come un gruppo di Skrull, che possono cambiare il proprio aspetto fisico, si sia infiltrato per anni tra gli esseri umani sulla Terra. (La serie nasce come spin-off di Captain Marvel).