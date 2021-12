Parte la corsa al 13° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR: il bando

E’ partita ufficialmente l’edizione numero 13 di Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR, la giovane kermesse cinematografica indirizzata ad autori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni, e come sempre dedicata a Matteo Caenazzo.

Di seguito vi proponiamo il breve comunicato stampa che lancia ufficialmente il bando di partecipazione per l’edizione numero 13, e come sempre vi ricordiamo che noi daremo spazio al Premio MATTADOR nel corso dell’avvicinamento al concorso. In fondo alla pagina anche le due locandine collegate al concorso.

13° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR 2021/2022 dedicato a Matteo Caenazzo

Il Premio, ideato e promosso dall’Associazione Culturale MATTADOR, è nato con l’intento di fare emergere e valorizzare giovani talenti che scelgono di avvicinarsi a un percorso professionale e artistico nell’ambito della scrittura cinematografica. Negli anni il Premio ha raggiunto una consolidata affidabilità che lo ha reso punto di riferimento nel settore del cinema e per le case di produzione in cerca di nuovi talenti. Conferma ne sono i risultati conseguiti dai vincitori delle varie edizioni che si sono affermati nel campo della sceneggiatura.

Le quattro sezioni e i relativi premi sono:

Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura per lungometraggio: 5.000 euro.

Premio MATTADOR al miglior soggetto: 1.500 euro. I finalisti al miglior soggetto, premiati con una Borsa di formazione, sono accompagnati da sceneggiatori professionisti in un percorso di sviluppo dei loro progetti. Alla fine del percorso formativo, il miglior lavoro di sviluppo riceve il premio di 1.500 euro.

Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio: offre una Borsa di formazione con la realizzazione del cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice. L'autore è accompagnato da tutor professionisti in tutte le fasi di preproduzione, riprese e postproduzione del cortometraggio, di cui può firmare anche la regia. Il tema del Concorso per l'edizione 2021/2022 è: "Il concetto di frontiera e transfrontaliero, di apertura e scambio interculturale, di condivisione, fratellanza e inclusione. Il principio nasce e prende spunto dal prossimo evento GO! 2025 – Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025".

Premio DOLLY "Illustrare il cinema" alla migliore storia raccontata per immagini. Il vincitore, premiato con una Borsa di formazione, è accompagnato da tutor professionisti in un percorso di sviluppo della propria storia, personalizzato in base alla natura della sua idea, con l'elaborazione di un dossier completo di presentazione di un progetto filmico o di animazione. Alla fine del percorso formativo, in base al risultato del tirocinio, può venire assegnato un ulteriore premio di 1.000 euro. Dall'edizione 2021/2022 del Concorso, siamo ancor più alla ricerca dei futuri autori che spontaneamente usano le immagini invece delle parole per descrivere le loro storie, seguendo la celeberrima regola di sceneggiatura nota come "show, don't tell" ovvero "mostra, non raccontare".

Il bando di concorso e i regolamenti del 13° Premio Mattador sono disponibili sul sito https://www.premiomattador.it/

Consegna dei lavori: dal 15 febbraio al 15 aprile 2022 attraverso la piattaforma https://iscrizioni.premiomattador.it