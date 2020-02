Michael Pena parla dell’inizio delle riprese di Ant-Man 3

I Marvel Studios non hanno ancora ufficializzato l’uscita cinematografica di Ant-Man 3, ma è oramai certo che il film farà parte di una delle future Fasi del Marvel Cinematic Universe.

A parlare dell’ipotetico inizio delle riprese di Ant-Man 3 è stato Michael Pena, una delle stelle dei primi due episodi approdati al cinema fino ad oggi. Intervistato da ComingSoon.net, l’attore ha rivelato che lo studios non lo ha ancora contattato per il suo ritorno, ma che il suo desiderio è quello di continuare la sua avventura nel celebre MCU.

Nel confermare la sua volontà, Pena ha anche menzionato fine anno come probabile inizio delle riprese, confermando in parte le parole di Michael Douglas in un’altra intervista approdata in rete qualche mese fa.

Ant-Man 3 “dovrebbe”, e sottolineamo il condizionale, uscire nelle sale Usa in uno dei 3 slot prenotati dalla Disney nel corso del 2022, ovvero 18 febbraio, 6 maggio o 29 luglio.

Ant-Man 3

Il film sarà diretto da Peyton Reed. Le riprese del film dovrebbero a fine 2020.

CAST: Paul Rudd, Michael Douglas.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Non definita.