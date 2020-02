Valentina Lodovini protagonista del primo trailer di Cambio Tutto

Medusa Film ha avviato la campagna promozionale legata al film Cambio Tutto, commedia diretta da Guido Chiesa, ed interpretata da Valentina Lodovini.

La talentuosa attrice nel film interpreterà una donna quarantenne giunta oramai al classico “Punto di non Ritorno”. Vita privata e carriera di Giulia (questo il nome della protagonista) hanno pertanto bisogno di un cambio di direzione.

Il Poster Ufficiale:

Nel cast, con la Lodovini, anche Neri Marcoré. Libero De Rienzo, Dino Abbrescia, Andrea Pisani, e Nicola Nocella. Questa di seguito è invece la sinossi ufficiale:

Giulia ha 40 anni e vive nella frenesia di una grande città sottoposta a ogni tipo di stress. Ogni giorno si trova a dover combattere contro tutti: un nuovo capo senza alcuna esperienza e troppo incline a subire il fascino delle giovani impiegate, un compagno pittore squattrinato e approfittatore con un irrequieto figlio adolescente, una migliore amica presa solo da se stessa e dai suoi amori immaginari, e per non parlare della maledetta bilancia che segna sempre lo stesso peso nonostante la faticosissima dieta… Giulia abbozza, trangugia, si piega, del tutto incapace di farsi rispettare. A nulla servono i tranquillanti che prende da tempo e, stremata, decide di rivolgersi a un counselor olistico, la cui faccia da un po’ di tempo inspiegabilmente le appare ovunque. Quello che succede a Giulia quando esce dallo studio del carismatico terapeuta è una vera e propria deflagrazione e tutte le umiliazioni e la rabbia tenute dentro per troppo tempo rimbalzano all’esterno con centuplicata energia. Ma nella vita di Giulia sarà davvero tutto da cambiare?

In attesa dell’uscita nelle sale, il 5 marzo prossimo, Medusa ha diffuso in rete poster e trailer ufficiale. Trovate qui di seguito il trailer.