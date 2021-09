Universal Pictures ha diffuso in rete il trailer finale di Halloween Kills, penultimo capitolo della terrificante saga horror con protagonista il villain Michael Myers.

Nel trailer finale è possibile apprezzare tante sequenze inedite, ma anche il ritorno di alcuni protagonisti della saga originale, di ritorno dal passato e pronti ad abbracciare il loro destino. (Trovate il trailer in fondo alla pagina). Ricordiamo, inoltre, che il film negli Usa sarà distribuito in contemporanea tra cinema e Peacock.

Halloween Kills è stato presentato nei giorni scorsi alla 79° Mostra Internazionale d’arte Cinematografica di Venezia.

HALLOWEEN KILLS

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da David Gordon Green e basati su una sceneggiatura di Green, Danny McBride e Scott Teems (Paul Brad Logan e Chris Bernier hanno collaborato alla sceneggiatura di Halloween Ends). Malek Akkad, Jason Blum e Bill Block figureranno come produttori. John Carpenter, Danny McBride e David Gordon Green saranno invece i produttori esecutivi insieme a Jamie Lee Curtis, Jeanette Volturno e Couper Samuelson. CAST: Jamie Lee Curtis, Kyle Richards, Anthony Michael Hall, Robert Longstreet. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa (ed in contemporanea su Peacock) dal 15 ottobre 2021.

TRAMA: Alcuni minuti dopo che Laurie Strode (Curtis), sua figlia Karen (Judy Greer) e la nonna Allyson (Andi Matichak) hanno lasciato il killer mascherato Michael Myers imprigionato e in preda alle fiamme nello scantinato della casa, Laurie viene portata d’urgenza in ospedale con ferite potenzialmente letali, credendo di aver finalmente ucciso il suo incubo di un’intera vita. Ma quando Michael riesce a liberarsi dalla trappola di Laurie, riprende il suo bagno di sangue rituale. Mentre Laurie combatte il suo dolore, si prepara a difendersi da lui e prepara tutta Haddonfield a ribellarsi contro il loro mostro inarrestabile. Le donne Strode si uniscono a un gruppo di altri sopravvissuti alla prima furia di Michael che decidono di prendere in mano la situazione, formando una folla di vigilanti che si propone di dare la caccia a Michael, una volta per tutte. Il Male muore stanotte.