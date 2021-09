Venezia 78: il giorno di Freaks Out e dell’horror Halloween Kills

Quello di oggi è il giorno in cui la 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il pubblico e la critica dedicheranno l’attenzione al cinema di genere. Sì, perché oggi è il giorno del tanto atteso di Freaks Out di Gabriele Mainetti (qui il poster) e dell’horror Halloween Kills (Fuori Concorso) con protagonista Jamie Lee Curtis che riceverà il Leone d’oro alla carriera.

Un fantasy ancorato alla realtà storica. Questo è Freaks Out – secondo lungometraggio di Gabriele Mainetti dopo lo straordinario successo ottenuto con Lo chiamavano Jeeg Robot – presentato in concorso a Venezia quest’anno che vede un gruppo di freaks di un circo nella Roma occupata dai nazisti. Tanti effetti speciali e un’ironia graffiante per un film che vuole mostrare e raccontare qualcosa di nuovo. Convincerà i giudici presieduti da Bong Joon-ho?

Jamie Lee Curtis riceverà questa sera alle 22.00 il Leone d’oro alla carriera. Dopo la cerimonia di premiazione verrà proiettato l’horror Halloween Kills, il secondo film della saga diretto da David Gordon Green che porta avanti le gesta del killer Michael Myers iniziate nel 1978 con Halloween – La notte delle streghe di John Carpenter che aveva come protagonista proprio Jamie Lee Curtis.