Anche She-Venom nei characters poster di Venom: La Furia di Carnage

Quest’oggi la Sony ha fatto esordire in rete i characters poster destinati alla campagna promozionale di Venom: La Furia di Carnage, il cinecomic Marvel diretto da Andy Serkis.

I poster in questione sono quattro e, oltre ai due dedicati ai protagonisti della pellicola (Venom/Tom Hardy e Carnage/Woody Harrelson), gli altri vedono come protagoniste Naomie Harris nel ruolo di Shriek e Michelle Williams ancora una volta pronta a tramutarsi in She-Venom. Trovate i quattro poster in fondo alla pagina.

Avete già letto il nostro articolo relativo alle reazioni dei fan Marvel alla scena post-credits? Fatelo a questo indirizzo.

VENOM: LA FURIA DI CARNAGE

PRODUZIONE: Il film è stato scritto da Kelly Marcel e Tom Hardy, per la regia di Andy Serkis. Il direttore della fotografia è Robert Richardson. Le riprese si sono tenute tra Londra e San Francisco. CAST: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 1° ottobre 2021. In Italia dal 14 ottobre.

TRAMA: Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del ‘protettore letale’ Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi. Diretto da Andy Serkis, tra i protagonisti anche Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson, nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage.