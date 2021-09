Il trailer di Finch, il film con Tom hanks targato Apple+

Apple ha da pochissimo svelato il trailer, sottotitolato in italiano, di Finch, lo sci fi targato Apple+ con Tom Hanks quale protagonista.

Il film è la commovente storia di un uomo di nome Finch, interpretato da Ton Hanks, il quale cerca in tutti i modi di assicurarsi che il suo amato cane possa essere accudito anche oltre la sua morte. Questa la trama.

Finch è un ingegnere di robotica tra i pochi sopravvissuti al cataclisma solare che ha trasformato il mondo in una landa desolata. L’uomo vive da circa dieci anni all’interno di un bunker sotterraneo, dove ha costruito un mondo tutto suo che condivide con il suo cane Goodyear. Preoccupato per la sua vita, l’ingengere ha realizzato Jeff (Caleb Landry Jones), un robot programmato per assistere al suo cane quando lui stesso non potrà più farlo. L’eterogeneo gruppo intraprende un viaggio pericoloso in un desolato West americano, durante il quale Finch si sforza di mostrare a Jeff la gioia e la meraviglia di essere ancora vivi. Il viaggio è lastricato di sfide e pericoli, ma anche di umorismo poiché è difficile per Finch spingere Jeff e Goodyear ad andare d’accordo, almeno quanto lo è per lui gestire i pericoli di questo nuovo mondo.

FINCH

Miguel Sapochnik (Il trono di spade) ha diretto il film, il quale è stato prodotto dalla Amblin Entertainment, il cast vede la presenza di Tom Hanks, Caleb Landry Jones, Skeet Ulrich e Samira Wiley. La sceneggiatura è stata firmata da Craig Luck e Ivor Powell. Fungono da produttori Kevin Misher, Jack Rapke, Jacqueline Levine, Ivor Powell, mentre Robert Zemeckis, Miguel Sapochnik, Adam Merims, Craig Luck, Andy, Berman, Frank Smith, Naia Cucukov sono i Produttori Esecutivi.

Questa di seguito è invece la descrizione della trama:

“La pellicola è incentrata su Finch (Tom Hanks), uno scienziato che è anche l’ultimo uomo rimasto sulla Terra e che, sapendo di star per morire, decide di costruire un robot (utilizzando le sue doti di inventore) per farlo stare vicino al suo cane. I tre intraprenderanno un epico viaggio in tutto il paese, e Finch insegnerà al robot a diventare abbastanza “umano” da prendersi cura del cane, e al cane ad accettarlo come nuovo padrone.”

Finch sarà trasmesso in tutto il Mondo da Apple+ a partire dal prossimo 5 novembre.