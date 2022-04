Michael Chaves scelto per la regia dell’horror The Nun 2

Warner Bros ha affidato la regia di The Nun 2 a Michael Chaves, regista già impegnato nel ConjuringVerse con La Llorona – Le lacrime del male.

A poche ore dall’annuncio avvenuto durante il panel al CinemaCon di Las Vegas, in cui è stato confermato The Nun 2 come prossimo capitolo in arrivo al cinema per quanto concerne il ConjuringVerse, la Warner Bros ha anche scelto il nome del regista che, a quanto pare, sarà Michael Chaves. Al momento questo è l’unico nuovo dettaglio riguardo il sequel del celebre horror da oltre 350 milioni di dollari.

Il primo capitolo è stato diretto da Corin Hardy nel corso del 2018, ed ha incassato al botteghino ben 365.5 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 20 milioni. Al centro della trama di The Nun – La Vocazione del Male c’era la celebre suora posseduta dal demone Valak introdotto nel franchise con The Conjuring – L’evocazione. Nel cast del film spiccava il volto di Taissa Farmiga, sorella della più nota Vera che, guarda caso, nel franchise presta il volto a Lorraine Warren.

Fonte: BD