Day One sarà il titolo dello spin-off di A Quiet Place

A Quiet Place: Day One, sarà lo spin off prequel di “A Quiet Place“. Questo è quanto la Paramount ha lasciato trapelare durante il CinemaCon 2022 di Las Vegas.

Il film, come suggerisce il titolo, sarà ambientato in un periodo precedente le prime due pellicole del franchise, facendo luce quindi sull’inizio dell’invasione aliena. Oltre al titolo non sono stati dati ulteriori informazioni sul cast e maggiori dettagli sulla trama.

A Quiet Place: Day One non è l’unico capitolo in sviluppo di questo franchise, John Krasinski sta infatti programmando anche il proseguimento della saga che vedrà la famiglia Abbott combattere ancora contro i familici alieni. Film questo che dovrebbe vedere la luce entro il 2025

A Quiet Place: Day One

Il Film sarà diretto da Michael Sarnoski. La prima bozza della sceneggiatura è stata firmata da Jeff Nichols, il quale si è ispirato ad un’idea originale di John Krasinski. Con il cambio alla regia è possibile che la sceneggiatura possa subire modifiche. Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller saranno produttori attraverso la casa di produzione Platinum Dunes assieme a Krasinski e alla sua collega della Sunday Night, Allyson Seeger, che sarà produttrice esecutiva.

La premiere di A Quiet Place: Day One è prevista per il 22 settembre 2023.

Fonte: The Wrap